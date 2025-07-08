شكرا لقرائتكم خبر عن البنك يحتفظ بخدمات محمود الجزار بعد انضمام ياسين مرعي للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

سادت حالة من الارتياح لدى نادي البنك الأهلي في الساعات الأخيرة، بعد انضمام ياسين مرعي مدافع فاركو إلى الأهلي، حيث قطعت تلك الصفقة طريق المفاوضات بين الفريق الأحمر والبنك الأهلي على ضم محمود الجزار مدافع الفريق الأخير خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

يواصل محمود الجزار مدافع فريق البنك الأهلي برنامجه التأهيل طي بعد الإصابة التي كان قد تعرض لها خلال الموسم الماضي، وذلك قبل الانتظام في المران الجماعي للبنك الأهلي إستعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

وكان محمود الجزار مدافع البنك الأهلي، دخل إلى حسابات مسئولي النادي الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوفه في الموسم الجديد، في ظل رغبة الإدارة الحمراء في ضم مدافع جديد.

يسابق مسئولو البنك الأهلي الزمن لإنهاء ملف الصفقات الجديدة قبل انطلاق المرحلة الثانية من الإعداد، وأعلن البنك الأهلي تعاقده مع 4 لاعبين حتى الآن وهم، محمد أشرف بن شرقي لاعب خط وسط غزل المحلة، وعمرو الجزار، أحمد أمين قفة وأحمد طارق سليمان.

واستقر الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي، على مدينة الإسكندرية، لاستضافة المرحلة الثانية من إعداد الفريق للموسم المقبل، بعد انتهاء المرحلة الأولى المقامة حالياً بالقاهرة.

وبدأ فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، الثلاثاء الماضي، معسكر إعداد الموسم الجديد، وذلك بعد انتهاء راحة الأسبوعين التي حصل عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية عقب انتهاء الموسم.