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منتخب الشباب يواصل تدريباته الصباحية استعدادا لوديتىّ الكويت.. صور

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  • منتخب الشباب يواصل تدريباته الصباحية استعدادا لوديتىّ الكويت.. صور 1/5
  • منتخب الشباب يواصل تدريباته الصباحية استعدادا لوديتىّ الكويت.. صور 2/5
  • منتخب الشباب يواصل تدريباته الصباحية استعدادا لوديتىّ الكويت.. صور 3/5
  • منتخب الشباب يواصل تدريباته الصباحية استعدادا لوديتىّ الكويت.. صور 4/5
  • منتخب الشباب يواصل تدريباته الصباحية استعدادا لوديتىّ الكويت.. صور 5/5

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القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، تدريباته الصباحية اليوم بمركز المنتخبات الوطنية استعدادا لمباراتى الكويت الوديتين يومى 17 و20 يوليو الجارى ضمن برنامج الاعداد لكأس العالم تشيلى 2025.

وأعلن الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه قائمة منتخب مصر تحت 20 سنة خلال المعسكر المفتوح الحالي، وضمت كلا من:

عبد المنعم تامر، أحمد وهب وأحمد منشاوي فى حراسة المرمي، إلى جانب إبراهيم عادل، محمد عوض، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجي، معتز محمد، أحمد زيزو، عبد الحميد أحمد، محمد جمال، محمود لبيب، مؤمن شريف، مهاب سامي، أحمد كاباكا، محمد السيد، سيف سفاجا، أحمد وحيد، مروان محمود، محمد عبد الله، عمر سيد معوض، حامد عبد الله، أحمد أبو الفتح، يوسف شلبي، محمود صلاح، ياسين عاطف، علي إيهاب، أحمد ناجي، محمد الدسوقي، يوسف صابر، أدهم كريم، محمد هيثم وحسن صابر.

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أحمد عابدين _

 

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_محمد عبد الله 

 

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بوستنجى  مدافع المنتخب _

 

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محمد السيد _

 

 

وقال حمادة أنور المدير الإداري لمنتخب مصر تحت 20 سنة إن هذه الفترة يتخللها خوض مباراتين وديتين يومي 17 و 20 يوليو المقبل، أمام منتخب الكويت الأوليمبي، وذلك ضمن البرنامج الذي اعتمده مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، وفي حضور  علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، وأضاف حماده أنور أن القائمة تضم القوام الأساسي للمنتخب، الذي خاض نهائيات الأمم الأفريقية للشباب، التي أقيمت مؤخرا في مصر، إلى جانب بعض العناصر التي يرغب الكابتن أسامة نبيه فى رؤيتها وتقييمها.

وتقام منافسات كأس العالم تحت 20 سنة في الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر، وأسفرت القرعة التي أقيمت في وقت سابق عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم تشيلي "المستضيف"، نيوزيلندا واليابان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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