شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد للموسم الجديد بـ8 تدعيمات قوية.. وحسم موقف الراحلين قريبا والان مع تفاصيل الخبر

بدأ نادي الزمالك تحركاته الجادة في سوق الانتقالات الصيفية، لتدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات المميزة، استعدادًا للموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني يانيك فيريرا،وذلك من أجل بناء فريق قوي ينافس على البطولات في الموسم الجديد.

واقترب نادى الزمالك حتى الأن من التعاقد مع سبعة لاعبين جدد في مختلف المراكز، ضمن خطة شاملة لإعادة بناء الفريق،ويسلط ”الخليج 365” في سلسلة "س و ج" التي يقدمها بشكل يومى الضوء على أبرز تحركات القلعة البيضاء.

س: ما هي الصفقات التي اقتربت من التوقيع للزمالك؟

ج: شيكو بانزا (أنجولا)،المهدي سليمان (انتقال حر)،أحمد ربيع (البنك الأهلي)،حامد حمدان (بتروجت)،عمرو ناصر (فاركو)،أحمد شريف (فاركو)،الفلسطيني آدم كايد،الأنجولى زينى سلفادور،وفى نفس الوقت نادى الزمالك لم يعلن عن أي صفقة بشكل رسمي حتى آلان.

س: ما موقف الجزيري والجفالى مع الزمالك؟

ج: يتجه مسئولو نادى الزمالك إلى إعارة التونسي سيف الدين الجزيري خاصة أن اللاعب لا يحافظ على مستواه في الفترة الأخيرة مع القلعة البيضاء،ويمر بفترة تذبذب في الأداء ونفس الأمر ينطبق على مواطنه أحمد الجفالى الذى يتعانى من سوء حظ غريب في الإصابات.

س: ما هي الملفات التي ينوي المدير الرياضي مناقشتها مع فيريرا؟

ج: عرض جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك للمدير الفني وجه نظره في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم فى الفريق الأبيض من أجل سد الثغرات فيها، كما أنها ستستمع لرؤية المدير الفني في هذا الملف، وكذلك اللاعبين المنتظر رحيلهم عن القلعة البيضاء نهاية الموسم بعد عدم تقديمهم المردود الفني الذى يليق بتواجدهم داخل الفريق.

ما هي المراكز التى ينوى الزمالك دعمها في الصيف؟

ج: استقر الزمالك على تدعيم 5 مراكز فى الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل استمرار بناء فريق قوي ينافس على كل البطولات، فضلاً عن الرغبة فى سد أوجه العجز والنقص التى عانى منها الفريق الأبيض في بعض المراكز خلال الفترة الماضية وهم المهاجم،الجناحين الأيمن والأيسر،ومركز خط الوسط المدافع،وحراسة المرمى.

س: هل انتهى الزمالك من تجهيز ملف الراحلين؟

ج: جهز المدير الرياضي ملفاً كاملاً يحمل أسماء الراحلين علن القلعة البيضاء نهاية الموسم، بعد عدم نجاحهم، خلال الفترة التى تواجدوا فيها داخل الفريق وهم، محمد عاطف، مهاب ياسر، مصطفى الزناري، حازم أسامة، أحمد رفاعي،الجفالى،سيف الجزيري.