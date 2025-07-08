شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يضم نور علاء لمدة موسم على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي التعاقد مع لاعب الوسط المهاجـم نورعلاء قادماً من نادى سيراميكا لمدة موسم واحد علـى سبيل الاعارة، وجاء التعاقد معه وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد سامى أستعدادا للموسم الجديد 2025_2026.

من ناحية أخرى، خضع الثنائي النيجيري كريستوفر وإيزاك للاختبار في الاتحاد السكندري على هامش معسكر الفريق المغلق في برج العرب، تمهيدا للتعاقد معهما وتدعيم صفوف زعيم الثغر، حال اجتياز الاختبارات الفنية.

وخضع الثنائي النيجيري للكشف الطبي من قبل الجهاز الفني للفريق، قبل إتمام إجراءات التعاقد معهما والانضمام إلى صفوف زعيم الثغر.

هذا وأنهى محمد رجب مدافع الاتحاد السكندري إجراءات انتقاله إلى وادي دجلة في صفقة انتقال حر، من أجل تدعيم الغزلان بعد عودتهما إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

وأنهى نادي الاتحاد ارتباطه بمحمد رجب الذي أتم إجراءات انتقاله إلى وادي دجلة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.