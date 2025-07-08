شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن مباريات الجولتين الأولى والثانية بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أعلنت ادارة المسابقات باتحاد الكرة، مباريات الأسبوعين الأول والثانى من عمر دورى القسم الثانى أ "دورى المحترفين" فى نسخته الجديدة 2025 - 2026، وذلك بعد سحب القرعة اليوم.
مباريات الأسبوع الأول
طنطا × بترول أسيوط
مالية كفر الزيات × بروكسي اس سي
الداخلية × ديروط
القناة × المصرية للاتصالات
اف سي مسار × لافيينا اف سي
السكة الحديد × الترسانة
الإنتاج الحربي × راية
أبوقير للأسمدة × المنصورة
أسوان × بلدية المحلة
الأسبوع الثاني
بلدية المحلة × طنطا
بترول أسيوط × أبوقير للأسمدة
المنصورة × الإنتاج الحربي
راية × السكة الحديد
الترسانة × اف سي مسار
لافيينا اف سي × القناة
المصرية للإتصالات × الداخلية
ديروط × مالية كفر الزيات
بروكسي اس سي × أسوان
ومن المقرر أن ينطلق دورى المحترفين فى الأسبوع الأخير من شهر أغسطس المقبل.
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