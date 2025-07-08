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اتحاد الكرة يعلن مباريات الجولتين الأولى والثانية بدورى المحترفين

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اتحاد الكرة يعلن مباريات الجولتين الأولى والثانية بدورى المحترفين

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القاهرة - سامية سيد -  

أعلنت ادارة المسابقات باتحاد الكرة، مباريات الأسبوعين الأول والثانى من عمر دورى القسم الثانى أ "دورى المحترفين" فى نسخته الجديدة 2025 - 2026، وذلك بعد سحب القرعة اليوم.

 

مباريات الأسبوع الأول

 

طنطا × بترول أسيوط

مالية كفر الزيات × بروكسي اس سي

الداخلية × ديروط

القناة × المصرية للاتصالات

اف سي مسار × لافيينا اف سي

السكة الحديد × الترسانة

الإنتاج الحربي × راية

أبوقير للأسمدة × المنصورة

أسوان × بلدية المحلة

 

الأسبوع الثاني

 

بلدية المحلة × طنطا

بترول أسيوط × أبوقير للأسمدة

المنصورة × الإنتاج الحربي

راية × السكة الحديد

الترسانة × اف سي مسار

لافيينا اف سي × القناة

المصرية للإتصالات × الداخلية

ديروط × مالية كفر الزيات

بروكسي اس سي × أسوان

ومن المقرر أن ينطلق دورى المحترفين فى الأسبوع الأخير من شهر أغسطس المقبل.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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