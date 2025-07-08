شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن مباريات الجولتين الأولى والثانية بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ادارة المسابقات باتحاد الكرة، مباريات الأسبوعين الأول والثانى من عمر دورى القسم الثانى أ "دورى المحترفين" فى نسخته الجديدة 2025 - 2026، وذلك بعد سحب القرعة اليوم. مباريات الأسبوع الأول مباريات الأسبوع الأول طنطا × بترول أسيوط مالية كفر الزيات × بروكسي اس سي الداخلية × ديروط القناة × المصرية للاتصالات اف سي مسار × لافيينا اف سي السكة الحديد × الترسانة الإنتاج الحربي × راية أبوقير للأسمدة × المنصورة أسوان × بلدية المحلة

الأسبوع الثاني الأسبوع الثاني

بلدية المحلة × طنطا بترول أسيوط × أبوقير للأسمدة المنصورة × الإنتاج الحربي راية × السكة الحديد الترسانة × اف سي مسار لافيينا اف سي × القناة المصرية للإتصالات × الداخلية ديروط × مالية كفر الزيات بروكسي اس سي × أسوان

ومن المقرر أن ينطلق دورى المحترفين فى الأسبوع الأخير من شهر أغسطس المقبل.