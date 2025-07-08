الإيطالية باوليني تتخلى عن مدربها لوبيس بعد خروجها من ويمبلدون

الرياص - اسماء السيد - روما : تخلت الإيطالية جازمين باوليني، المصنفة الخامسة عالميا، عن مدربها الإسباني مارك لوبيس المشرف عليها منذ نيسان/أبريل، وذلك بعد خروجها من الدور الثاني في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب.

كتبت ابنة الـ 29 عاما على مواقع التواصل مساء الاثنين "أود أن أشكر مارك لوبيس على مساعدته ودعمه خلال هذا العام. لقد حققنا نتائج رائعة معا، لا سيما في روما وباريس، وسأظل أتذكر تلك اللحظات دائما".

وأضافت باوليني التي كانت قد انفصلت عن مواطنها رينتسو فورلان، مدربها لعشر سنوات، في نهاية آذار/مارس "أُقدّر حقا كل العمل والطاقة التي قدّمها مارك كل يوم. الآن وقد انتهى هذا الجزء من العام، أشعر بالحاجة إلى التغيير. لقد تعلمت وتقدمت كثيرا. سأخصص بعض الوقت الآن للتفكير في الخطوة التالية".

مع لوبيس، فازت باوليني بدورة روما على الملاعب الترابية في أيار/مايو، وهو لقبها الثاني في مسيرتها ضمن دورات الألف نقطة. فشلت لاحقا في تجاوز دور ثمن النهائي في رولان غاروس، على الرغم من وصولها إلى النهائي في باريس قبل عام.

على الملاعب العشبية في ويمبلدون، حيث وصلت أيضا إلى النهائي عام 2024، خسرت في الدور الثاني أمام الروسية كاميلا راخيموفا (62 عالميا) بنتيجة 6 4 و4 6 و4 6.