بطولة ويمبلدون: ديوكوفيتش سيطلب نصيحة من نجله للتغلب على كوبولي

الرياص - اسماء السيد - بطولة ويمبلدون (المملكة المتحدة) : قال الصربي نوفاك ديوكوفيتش مازحا "سأتحدث معه" للحصول على معلومات عن الإيطالي فلافيو كوبولي، بعدما كشف أن نجله ستيفان، البالغ 10 سنوات، قد تبادل بعض الكرات مع منافسه المستقبلي في ويمبلدون.

أقصى المصنف السادس عالميا الأسترالي أليكس دي مينور 1 6 و6 4 و6 4 و6 4 الاثنين، وسيواجه كوبولي (24 عالميا) الذي يصغره بـ 15 عاما في ربع النهائي، بعدما سبق للصربي أن هزمه في دورة شانغهاي للماسترز ألف نقطة عام 2024 في لقائهما الوحيد حتى الآن.

وفي مؤتمر صحافي بعد المباراة، أوضح أن نجله ستيفان حصل على العديد من التواقيع من نجوم كرة المضرب منذ بداية ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

وأضاف "حتى أنه أتيحت له فرصة اللعب مع كوبولي، منافسي التالي. لقد تبادلا الكرة قبل بضعة أيام. إنه في غاية السعادة، بالطبع، لأنه يعشق كرة المضرب".

وأوضح مبتسما أنه "بالطبع" سيطلب النصيحة من ابنه، ردا على سؤال أحد الصحافيين، وأضاف "سأتحدث مع ابني لأرى ما لاحظه في أداء كوبولي بالأمس".

وقال "بصرف النظر عن المزاح، إنه (كوبولي) لاعب موهوب للغاية، وأحد المواهب الصاعدة" و"مقاتل رائع"، مضيفا أنه "فوجئ بشكل سار" بنتائجه على الملاعب العشبية.

وتابع "نتوافق جيدا، ونتدرب معا كلما كان بمقدورنا فعل ذلك. والآن، فليفوز الأفضل".

نجا ديوكوفيتش من بداية كارثية خلال مباراته في ثمن النهائي على الملعب الرئيس حيث تعرض لهزيمة قاسية بنتيجة 1 6 في المجموعة الأولى.

أقرّ قائلا "أنا بحاجة بالتأكيد إلى التطور وبدء ربع النهائي بشكل أفضل مما فعلت اليوم. لم أكن راضيا تماما عن أدائي، خاصة في النصف الأول من المباراة".