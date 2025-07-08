شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محمد سيحا حارس الأهلي "يستجم" على الشاطئ رفقة أسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي صوراً لـ محمد أحمد سيحا حارس مرمى الأهلي خلال قضاء إجازته رفقة زوجته وإبنتهما على أحدى شواطئ الساحل الشمالي ، وتعاقد الأهلي مع سيحا لمدة خمسة مواسم قادماً من المقاولون العرب وتم الإعلان عن الصفقة يوم 2 يونيو الماضي .



محمد سيحا حارس الأهلي



محمد سيحا حارس الأهلي



محمد سيحا حارس الأهلي



محمد سيحا حارس الأهلي 1



محمد سيحا حارس الأهلي

ويعود النادي الأهلي إلى تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم 14 يوليو الجاري حيث يخضع اللاعبين لتدريبات تأهيلية وقياسات وزن ثم يُسافر الفريق يوم 18 إلى تونس لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 29 الشهر ذاته.

ويُقام معسكر الأهلي في مدينة طبرقة التونسية، بعد إلغاء فكرة إقامته في أسبانيا ، ويخوض الأهلي خلال معسكر تونس 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 من الشهر نفسه.