شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسيطر على لجان الاتحاد العربى للكيك بوكسينج.. إنجاز تاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت مصر على تشكيل لجان الاتحاد العربى للكيك بوكسينج بعد الإعلان عن فوز 17 شخصية مصرية بمناصب فى مختلف اللجان الفنية، فى إنجاز جديد يضاف للاتحاد المصرى للكيك بوكسينج برئاسة محمد صبيح.

وتواجدت الحكم الدولى زينب مأمون، في منصب رئيس اللجنة العليا للحكام العرب لأساليب البساط وعضوية اللجنة العليا لإدارة الحكام العرب، كما تواجد الحكم الدولي ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، عضوا باللجنة العليا لحكام الحلقة بالاتحاد العربي للكيك بوكسينج.

وتم انتخاب مريم يحيي، رئيساً للجنة النسائية بالاتحاد العربي للكيك بوكسينج، كما تواجدت البطلة العالمية نورا أنور، عضوا في اللجنة العليا للفحوصات والأحزمة بالاتحاد العربي للكيك بوكسينج، وتواجد نبيل النجدي، في منصب عضوية اللجنة العليا الفنية بالاتحاد العربي للكيك بوكسينج كما تواجد كريم فؤاد ضمن اللجنة الإعلامية العليا للاتحاد العربي للكيك بوكسينج.

وتم انتخاب إسلام أبو قريش، في عضوية اللجنة العليا للعلاقات الدولية بالاتحاد العربي للكيك بوكسينج، وإيهاب الطوخي، في منصب عضوية اللجنة العليا للمسابقات والتنظيم بالاتحاد العربي للكيك بوكسينج، ودكتور ياسر المسعود في منصب رئيس لجنة تنمية الموارد بالاتحاد العربي للكيك بوكسينج، دكتور حسن محمد حسن في رئاسة اللجنه العلمية بالاتحاد العربي للكيك بوكسينج.

وتواجد محمد الدمرداش، في عضوية اللجنة العليا للمسابقات والتنظيم بالاتحاد العربي للكيك بوكسينج، وخالد سمير، في عضوية اللجنة العليا للمدربين بالاتحاد العربي للكيك بوكسينج، ومحمد سمير، مقررا للجنة العلاقات العامة بالةتحاد العربي للكيك بوكسينج، وأحمد إبراهيم، في عضوية اللجنة العليا للحكام العرب (حكام البساط)، ومحمود أبوالليل، في عضوية لجنة شئون العضوية بالاتحاد العربي للكيك بوكسينج ودكتور أحمد صيام، في لجنة الأمانة العامة للاتحاد العربي للكيك بوكسينج بصفته خبير في مواد الدعايا والإعلام وإبراهيم حلمي، عضو اللجنة العليا للاحتراف بالاتحاد العربي للكيك بوكسينج.

ومن جانبه، عبر محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج عن سعادته بما تحقق في تواجد هذا العدد الكبير من الشخصيات الرياضية المرموقة في مختلف لجان الاتحاد العربي للكيك بوكسينج، مؤكدا أن هذا نتيجة عمل مكثف واتصالات مستمرة تكللت في النهاية بالنجاح.

وقال رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج إن وجود 16 مصريا في الاتحاد العربي للكيك بوكسينج من شأنه أن يعزز مكانة مصر الرياضية ويبرهن على ما وصلت له قوتها الناعمة من تطور خلال السنوات القليلة الماضية.