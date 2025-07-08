شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء فترة القيد الثانية لدوري محترفي اليد 7 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

كشف مسئولو لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم عن أنتهاء فترة القيد الثانية لدوري المحترفين يوم 7 أغسطس المقبل و التي ستنطلق يوم 3 من الشهر نفسه .

وانطلقت فترة القيد الأولي يوم 29 يونيو الماضي للاعبين أصحاب العقود السارية ، وأرسل اتحاد كرة اليد تعميم إلى الأندية بخصوص تصعيد اللاعبين الشباب مواليد 2006 إلى فرق الرجال ليصبح مفتوح بدلا من 5 لاعبين فقط خلال الموسم الجديد 2025- 2026 .

بينما أصبح التصعيد من مواليد 2010 إلى مواليد 2008 5 لاعبين بدلا من 3 .

من ناحية اخرى قررت اللجنة الفنية على فتح الإعارات للاعبين للخارج دون تسجيل، وهي نقطة إيجابية تؤمن موقف الأندية وتيسر عملية احتراف اللاعب أو إعارته دون إجراءات معقدة، وأشارت اللجنة الفنية إلى أن الهدف من هذا القرار يستهدف تسهيل عملية الإعارة إلى أوروبا فقط.