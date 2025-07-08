شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وتونس بنهائي البطولة العربية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى منتخب مصر لسيدات السلة مع نظيره تونس فى نهائي البطولة العربية التى تقام بصالة ستاد القاهرة وتختتم اليوم.

موعد مباراة مصر وتونس

ومن المقرر أن تقام المباراة فى تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى على أن يسبقها في تمام الساعة الخامسة، لقاء الأردن والجزائر لتحديد المركزين الثالث والرابع.

تأهل مصر لنهائي البطولة العربية

تأهل منتخب مصر للدور النهائي بعد الفوز على الجزائر في نصف النهائي بنتيجة 77-58، بينما تأهل تونس للدور ذاته بعد الفوز على منتخب الأردن، بنتيجة 79-76 في نصف النهائي الآخر.

مشوار منتخب السلة فى البطولة

وكان منتخب السيدات قد تصدر جدول ترتيب الدور التمهيدي بالعلامة الكاملة بعد الفوز على الجزائر في الجولة الأولى بنتيجة 89-54، ثم الفوز على الأردن في الجولة الثانية بنتيجة 85-54، ثم الفوز على تونس في المباراة الثالثة بنتيجة 80-55.