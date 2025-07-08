شكرا لقرائتكم خبر عن رضا هيكل ينهي اتفاقه للاحتراف في دوري الطائرة الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

اقترب رضا هيكل نجم الكرة الطائرة من احترافه في الدوري الإماراتي و تحديدا في نادي حتا بداية من الموسم الجديد بعدما لم يتوصل لإتفاق للعودة إلي الزمالك .

رضا هيكل خاض مؤخرا تجربة احتراف فى كان الفرنسى و اشترط الحصول على مستحقاته المتأخرة ، من أجل العودة لصفوف القلعة البيضاء مجددا .

كان رضا هيكل قد أعلن رحيله عن الزمالك بعد نهاية الموسم الماضي لأسباب شخصية، قبل أن يحدد وجهته القادمة ويخوض تجربة الاحتراف الخارجي في فرنسا.

ويطمح الزمالك فى تصحيح أوضاع فريق الكرة الطائرة فى ظل خسارة كل الألقاب المحلية هذا الموسم و عدم المشاركة الأفريقية ، تحقيق بطولة وحيدة و هى البطولة العرربية التى أقيمت فى قطر بالتفوق على النادى الأهلى 3-0 فى النهائى .