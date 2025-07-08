شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافى: شكرا جمهور الزمالك وفخور بكل دقيقة لعبت فيها بشعار النادى والان مع تفاصيل الخبر

أعرب محمد عبد الشافي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أعلن اعتزاله مؤخرا، عن فخره بكل دقيقة لعبها في نادي الزمالك، مقدما الشكر لجماهير القلعة البيضاء على دعمهم المستمر خلال تواجده في الفريق.



وقال عبد الشافي، في أول تعليق له منذ إعلان الاعتزال، عبر حسابه على منصة X: "حابب أشكر جمهور الزمالك اللي كان داعم ليا فى كل الأوقات و فخور بكل دقيقة لعبت فيها بشعار الزمالك".



شيفو



وأضاف شيفو: "وطبعاً حابب أشكر كل المدربين واللاعبين والإداريين والجهاز الطبي وكل شخص اتشرفت بالتعامل معاه داخل النادي، كالعادة لكل قصه نهاية و كنت محظوظ إن نهاية قصتي تكون داخل جدران النادي اللي اتربيت فيه، أتمنى التوفيق للجميع و نتقابل على خير إن شاء الله".

عبد الشافي

وقرر محمد عبد الشافى، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، اعتزال كرة القدم، بعد تتويج الأبيض بلقب كأس مصر في المباراة التي أقيمت أمام بيراميدز، مكتفيا بالفترة التي قضاها في الملاعب، وقرر تعليق الحذاء، حيث فضل اللاعب لحظة التتويج بكأس مصر لتكون أفضل ختام لمسيرته الكروية مع الزمالك.

ويعد محمد عبد الشافي أحد اللاعبين المميزين فى تاريخ الزمالك ومنتخب مصر بالجبهة اليسرى، بخلاف هدوئه الدائم داخل وخارج الملعب، فهو أحد اللاعبين القلائل الذى لم يفتعل أى أزمات خلال مشواره الكروي.

بدأ عبد الشافي مشواره في ناشئي الزمالك، قبل أن ينتقل إلى صفوف إنبي لمدة موسمين، وبعدها إلى غزل المحلة لمدة ثلاث سنوات. وعاد عبد الشافي لصفوف القلعة البيضاء لمدة خمس سنوات قبل الاحتراف في الدوري السعودي مع فريق أهلي جدة، والذي استمر معه لمدة أربع سنوات، تمت إعارته خلالها لنادي الفتح أربعة أشهر ليعود مرة أخرى لصفوف نادي أهلي جدة ليكمل موسم 2019-2020، وبعد مسيرة مميزة في الدوري السعودي، عاد محمد عبد الشافي إلى ميت عقبة مرة أخرى.

وخاض عبد الشافي مع الزمالك 235 مباراة، سجل خلالها 11 هدفا وصنع 18، وترك بصمة واضحة سواء من الناحية الفنية أو الأخلاقية، حيث عرف بهدوئه وانضباطه داخل وخارج الملعب.

