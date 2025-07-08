شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لا صحة لتحفظ النيابة العامة على عقود اللاعبين بسبب زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو اتحاد الكرة، أنه لا صحة لما تردد حول تحفظ النيابة العامة على عقود اللاعبين الموجودة فى الاتحاد بسبب واقعة تسجيل عقد أحمد مصطفى زيزو لاعب النادى الأهلى بمبلغ 5 ملايين جنيه فى الموسم.

أوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه ليس لديهم معلومة مؤكدة حول مثل هذه الوقائع التى تشير إلى توثيق عقود اللاعبين بمبالغ أقل من المتفق عليها، كما أنه لا يمكن إثابتها لذلك لا يمكن أن يتم فتح التحقيق فى الأمر .

فى السياق ذاته، كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه لن يتم استدعاء أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلى وممثلى الفريق الأحمر للاستماع لأقوالهم فى شكوى الزمالك ضد اللاعب والنادى بداعى التفاوض معه أثناء ارتباطه بعقد مع الزمالك، إلا بعد حضور مسئولى الزمالك جلسة الاستماع وتوضيح عدد من النقاط التى شملتها الشكوى.

وتغيب مسئولو نادى الزمالك، عن حضور جلسة الاستماع التي حددتها إدارة شئون اللاعبين باتحاد الكرة لمناقشة شكوى النادي الأبيض ضد أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك السابق والأهلى الحالي.

وأخطرت إدارة شئون اللاعبين باتحاد الكرة نادي الزمالك بتحديد جلسة استماع كان مقررا لها الأحد الماضى، لكن مسئولو الزمالك لم يحضروا الجلسة.

كان الزمالك اشتكي زيزو والنادي الأهلي للجنة الانضباط، التي قضت بعدم الاختصاص ليتم تحويل الشكوي لشئون اللاعبين التي بدأت نظر الشكوى.