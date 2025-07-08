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موعد مباراة فلومينينسي وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025

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موعد مباراة فلومينينسي وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025

يستعد فريق لملاقاة نظيره فلومينينسي على ملعب ميتلايف، في إطار منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وصل فلومينينسي إلى نصف النهائي بعد الفوز على الهلال السعودي بنتيجة هدفين مقابل هدف، بينما تأهل تشيلسي بعد الفوز على بالميراس بهدفين مقابل هدف أيضًا.

وفي التقرير التالي، يستعرض كورة 365 موعد مباراة فلومينينسي وتشيلسي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة فلومينينسي وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 هو اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، على ملعب ميتلايف.

وتنطلق صافرة بداية المواجعة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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