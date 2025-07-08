يستعد فريق تشيلسي لملاقاة نظيره فلومينينسي على ملعب ميتلايف، في إطار منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وصل فلومينينسي إلى نصف النهائي بعد الفوز على الهلال السعودي بنتيجة هدفين مقابل هدف، بينما تأهل تشيلسي بعد الفوز على بالميراس بهدفين مقابل هدف أيضًا.

وفي التقرير التالي، يستعرض كورة 365 موعد مباراة فلومينينسي وتشيلسي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة فلومينينسي وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 هو اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، على ملعب ميتلايف.

وتنطلق صافرة بداية المواجعة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.