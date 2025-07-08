شكرا لقرائتكم خبر عن ميلود حمدى يطلب إقامة معسكر خارج الإسماعيلية استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

طلب الجزائري ميلود حمدى المدير الفني الجديد للنادي الإسماعيلي من مسئولي ناديه ضرورة تنظيم معسكر خارج الإسماعيلية الأسبوع المقبل لتجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا استعدادا للموسم الجديد.

وأكد الجزائرى ميلود حمدى المدير الفنى الجديد لفريق الإسماعيلى، أنه سعيد جدا بتولى القيادة الفنية للدراويش وأنه سيبذل أقصى جهد وجهازه الفنى من أجل تحقيق أفضل نتائج ممكنة.

وقال ميلود حمدى، فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفى لتقديمه: شكرا للاستقبال، أنا مبسوط جدا بالتواجد هنا وعارف أن المهمة صعبة ولكنه مستعد لإضافة شيء جديد في كريره التدريبي، وسعيد جدا بكل الناس وبالحفاوة.

وأضاف مدرب الإسماعيلى الجديد: "الجمهور هو أهم عوامل كرة القدم، وجماهير الإسماعيلي تحب ناديها جدا وهو دمهم اصفر وازرق، وبيطالبهم بدعم النادي في كل النتائج سواء فوز او خسارة لأن بوجود الجمهور كل شيء ممكن، وأوعد الجماهير ببذل أقصى جهد انا والجهاز الفني من أجل تقديم شيء مميز وافضل نتائج ممكن".

واجتمع الجزائرى ميلود حمدى المدير الفنى الجديد لفريق الإسماعيلى، مع المهندس نصر أبو الحسن لتوقيع العقود لتدريب الفريق فى الموسم المقبل وبدء مهمته بشكل رسمى مع الدراويش.

ووصل الجزائرى ميلود حمدى القاهرة اليوم قادما من فرنسا، بينما وصل أعضاء الجهاز المعاون أيضا وسيعقد اجتماعا مع جهازه ثم اجتماعا مع اللاعبين قبل بداية رحلته مع الفريق.

ونجح نادى الإسماعيلى فى التعاقد مع المدرب الفرنسى ذو الأصول الجزائرية ميلود حمدى، لتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى خلال الموسم الجديد خلفا للراحل تامر مصطفى.

ويضم الجهاز الفنى الجديد للفريق كلا من: ميلود حمدى مديرا فنيا، حمادى صغير مدربا بلجيكى الجنسية، عبدالله الشحات مدربا مساعدا، مروان سليمانى مخططا للأحمال - تونسى الجنسية، سيد السويركى مدريا لحراس المرمى.