شكرا لقرائتكم خبر عن طلب خاص من وسام أبو على للأهلى لإنهاء شرط العشرة ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

طلب وسام أبو علي مهاجم الأهلي تقليل المقابل المالي الذي طلبه الأهلي لرحيله الصيف الجاري بعدما أبدت عدة أندية تفاوضت معه مؤخراً تحفظها على هذا المبلغ الذي وصل إلى 10 ملايين دولار.

خلاف مالي يؤجل رحيل وسام أبو علي عن الأهلي

وأكد وسام لإدارة الأهلي أن المبلغ المطلوب للاستغناء عنه مُبالغ فيه وكبير، لذا تراجعت عدة أندية خارجية عن التعاقد معه، وطلب اللاعب تخفيض هذا المبلغ حتى ينجح في الرحيل إلى أحد الأندية التي تتفاوض معه، والتي قدمت له مبالغ كبيرة للغاية تقوق بكثير ما يتقاضاها مع الأهلي.

وتُعد أندية الريان القطري والوصل الإماراتي وريد بولز الأمريكي أكثر الأندية التي تفاوضت بجدية خلال الفترة الماضية لشراء وسام أبو علي لكن الخلافات المالية تسببت في تأجيل حسم الصفقة حتى الآن.

وسام أبو علي يضغط للرحيل.. والأهلي يرفض تخفيض المقابل المالي

ورغم أن الأهلي كان يرفض رحيل وسام أبو علي لحاجة الفريق إلى جهوده إلا أن إدارة النادي تراجعت ووافقت على رحيله بسبب إصراره على خوض هذه التجربة باعتبار أن المقابل مالي المعروض عليه من أندية خارجية كبير للغاية ويصل إلى 3 ملايون دولار، لكن مسولو الأهلي رفضوا تقليل المبلغ المطلوب لبيع اللاعب عن 10 ملايين دولار.

ويعود النادي الأهلي إلى تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم 14 يوليو الجاري، حيث يخضع اللاعبون لتدريبات تأهيلية وقياسات وزن ثم يُسافر الفريق يوم 18 إلى تونس لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 29 الشهر ذاته.

ويُقام معسكر الأهلي في مدينة طبرقة التونسية، بعد إلغاء فكرة إقامته في إسبانيا، ويخوض الأهلي خلال معسكر تونس 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 من الشهر نفسه.