شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعين بكهربا ومعتز إينو والشناوى فى شكوى زيزو لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت الشكوى التى تقدم بها مسئولو نادى الزمالك، لاتحاد الكرة ضد أحمد مصطفى زيزو والنادى الأهلى أن النادى الأحمر اعتاد الدخول فى مفاوضات مع لاعبى الزمالك أثناء ارتباطهم بعقود مع القلعة البيضاء وهو ما حدث مع اللاعبين محمود كهربا ومعتز إينو وأحمد الشناوى- وفقا لما ذكره الزمالك فى شكواه-، مطالبا بمعاقبة الأهلى لايقاف هذه الظاهرة.

غياب الزمالك عن جلسة شكوى زيزو أمام اتحاد الكرة

وتغيب مسئولو نادى الزمالك، عن حضور جلسة الاستماع التي حددتها إدارة شئون اللاعبين باتحاد الكرة لمناقشة شكوى النادي الأبيض ضد أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك السابق والأهلى الحالي.

وأخطرت إدارة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، نادي الزمالك بتحديد جلسة استماع كان مقررا لها يوم الأحد، لكن مسئولو الزمالك لم يحضروا الجلسة.

كان الزمالك اشتكي زيزو والنادي الأهلي للجنة الانضباط، التي قضت بعدم الاختصاص ليتم تحويل الشكوي لشئون اللاعبين التي بدأت نظر الشكوي.