شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تدرس إقامة مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل لائحة الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقد مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل لائحة الموسم الكروي الجديد 2025-2026، والتعديلات التي ستطرأ عليها منعا لأي جدل أو لغط خلال المرحلة المقبلة.

ويعكف مسئولو رابطة الأندية حاليا على تعديل اللائحة الخاصة بالموسم الجديد ودراستها جيدا، بحيث تخرج إلى النور بما يتناسب مع طموحات الأندية فى الموسم الجديد وتضع الرابطة نصب عينيها مصلحة جميع الأندية، كما تسعى الرابطة لمعالجة وتوضيح أى بنود تتعلق باللائحة فى الموسم الجديد منعا لأى جدل.

وكشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الاقتراحات التى وصلت من أندية الزمالك وزد والبنك الأهلى محل دراسة ونقاش ولكنها ليست ملزمة للرابطة لتنفيذها.

تابع مسئولو الرابطة أن عدم إرسال 18 ناديا تعديلات على اللائحة يعنى أن هذه الأندية توافق على اللائحة الموجودة وليس لديها ملاحظات بشأنها، لكن الرابطة ستناقش اقتراحات الأندية الثلاثة قبل اتخاذ قرار بشأن هذه المقترحات.

وأرسل نادي الزمالك، مقترحاته لرابطة الاندية بخصوص لائحة الدوري الجديد، وتضمنت طلب الزمالك إلغاء بند 63 من لائحة رابطة الأندية، والذي ينص على أن قرارات مجلس الرابطة لا يجوز الاستئناف عليها.

وطلب الزمالك في خطابه إلغاء هذا البند والعمل بتوصية لجنة التظلمات، خاصة وأن هذا البند تسبب في ظلم كبير للنادي، كما طلب الزمالك تعديل لائحة الانسحاب، بحيث يتم خصم 6 نقاط من الفريق المنسحب مباشرة.

وطلب مسئولو نادي البنك الأهلي من رابطة الأندية المحترفة تعديل البند الخاص بتوقيع الغرامات المالية على الإنذارات التى يحصل عليها اللاعبون في المباريات خلال الدوري الممتاز في الموسم الجديد 2025 - 2026.