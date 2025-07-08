شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف مستحقات اللاعبين الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو الزمالك على صرف جزء من مستحقات اللاعبين خلال الأسبوع المقبل، لتحفيزهم على بداية الموسم الجديد، ولتجنب أى أزمات تخص الأمور المالية الفترة المقبلة، فى الوقت الذى تسعى فيه إدارة الفريق فرض حالة من الاستقرار وتجنب أى أزمات.

وطلب المدير الرياضى بالنادى من الإدارة صرف المستحقات فى موعدها لتجنب أى عوائق للفريق بالموسم الجديد.



كان الزمالك بدأ فترة الإعداد أول أمس الأحد بقيادة البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفني الجديد، وذلك باستاد الكلية الحربية، استعدادًا للموسم الجديد