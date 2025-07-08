شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء دوري القسم الثاني والثالث والرابع قبل 16 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب اتحاد الكرة من إدارة المسابقات إنهاء مسابقات دوري القسم الثاني أ وب، والقسم الثالث والرابع في الموسم الجديد قبل 16 مايو المقبل.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة ، وافق على توصية الإدارة التنفيذية ولجنة المسابقات بتأجيل انطلاق مباريات القسم الثاني (ب) ليبدأ الموسم اعتبارا من أول سبتمبر بدلاً من الموعد المحدد سلفًا وهو 14 أغسطس المقبل.

يأتي هذا القراراستجابةً للمطلب الجماعي للأندية المشاركة، وحرصًا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمحافظات الصعيد خلال شهر أغسطس، وعدم توفر الإضاءة الليلية بالملاعب، بما لا يسمح بإقامة المباريات في أجواء مناسبة وآمنة.

كما تقرر بدء مباريات مسابقة القسم الثاني (أ) في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس.

ويؤكد الاتحاد التزامه الكامل بتوفير أفضل الظروف لإقامة مسابقاته، بما يحقق مصلحة جميع الأندية، ويضمن سلامة عناصر اللعبة.