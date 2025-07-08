شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سليم يُفضل العروض المغربية عن المحلية للرحيل عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يعكف المغربي رضا سليم لاعب الأهلي على المفاضلة بين العروض المقدمة للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد قرار تسويقه وعدم قيده في قائمة الموسم الجديد بالقلعة الحمراء في ظل اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب ، مع وجود الخماسي محمد علي بن رمضان وأشرف داري وأشرف بن شرقي ونيتس جراديشار واليو ديانج.

وتلقى رضا سليم عرضين من ناديي الوداد والجيش الملكي المغربيين وعرضين محليين من ناديي زد وسيراميكا، وإن كان اللاعب يرغب في العودة إلى المغرب، لكن الأمر يتوقف على قدرة أحد الناديين في دفع نفس قيمة راتبه الذي يحصل عليه من الأهلي، وتحديد موقفه من الانتقال لأحد الأندية المغربية على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

ويفضل الأهلي انتقال رضا سليم لأحد الأندية المحلية سواء زد أو سيراميكا في ظل العلاقات الطيبة مع مسئولي الناديين، وتبادل الصفقات بينهما، وإمكانية استغلاله في الصفقات التبادلية التي ينوي إبرامها مع أحد الناديين، خاصة سيراميكا الذي يرغب في حسم التعاقد مع محمد شكري وأحمد هاني الظهيرين الأيسر والأيمن.

ويضع مسئولو النادى الاهلى الرتوش الأخيرة على معسكر المارد الأحمر الذى سيقام في مدينة طبرقة التونسية، حيث ينهى الجهاز الإداري إجراءات سفر اللاعبين والجهاز الفني بجانب الاتفاق على الوديات التي سيخوضها الفريق هناك استعداداً للموسم الجديد.

ويعود الأهلي إلى تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم 14 يوليو الجاري حيث يخضع اللاعبين لتدريبات تأهيلية وقياسات وزن ثم يُسافر الفريق يوم 18 إلى تونس لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 29 الشهر ذاته.

ويُقام معسكر الأهلي في مدينة طبرقة التونسية، بعد إلغاء فكرة إقامته في أسبانيا ، ويخوض الأهلي خلال معسكر تونس 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 من الشهر نفسه.

وتُقام المباراة الأولى يوم 21 يوليو أمام اتحاد قسنطينة الجزائري، بينما تقام المباراة الثانية أمام الترجي أو الأفريقي التونسيين يوم 25 يوليو وإن كان الترجي هو الأقرب فيما ستُقام الودية الثالثة أمام النجم الساحلي يوم 28 يوليو، في إطار احتفالات الأخير بمرور مائة عام على تأسيسه ، وتم الاتفاق على هذه الوديات الثلاثة وحال إعتذار أحد الفرق سيتم البحث عن بديل.