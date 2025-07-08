شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يختبر ثنائى نيجيرى لتدعيم صفوفه فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

خضع الثنائي النيجيري كريستوفر وإيزاك للاختبار في الاتحاد السكندري على هامش معسكر الفريق المغلق في برج العرب، تمهيدا للتعاقد معهما وتدعيم صفوف زعيم الثغر، حال اجتياز الاختبارات الفنية.

وخضع الثنائي النيجيري للكشف الطبي من قبل الجهاز الفني للفريق، قبل إتمام إجراءات التعاقد معهما والانضمام إلى صفوف زعيم الثغر.

وأنهى محمد رجب مدافع الاتحاد السكندري إجراءات انتقاله إلى وادي دجلة في صفقة انتقال حر، من أجل تدعيم الغزلان بعد عودتهما إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

وأنهى نادي الاتحاد ارتباطه بمحمد رجب الذي أتم إجراءات انتقاله إلى وادي دجلة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.