الامارات | 5 وجوه شابة تسجل الحضور الأول مع منتخب السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير الفني للمنتخبات الوطنية، الدكتور منير بن الحبيب، عن خمسة وجوه شابة جديدة، تسجل حضورها للمرة الأولى ضمن قائمة بعثة المنتخب الوطني التي غادرت، أمس، متجهة إلى العاصمة البحرينية المنامة، لخوض تجربتين وديتين أمام أصحاب الضيافة «منتخب البحرين»، ضمن استعدادات المنتخبين لاستحقاق المشاركة في بطولة «وليام جونز» التي تستضيفها الصين تايبيه في نسختها الـ42 خلال الفترة من 12 إلى 20 يوليو الجاري.

وقال بن الحبيب لـ«الإمارات اليوم»: «بعثة المنتخب المكونة من 16 لاعباً، تضم خمسة وجوه جديدة تسجل حضورها للمرة الأولى في قائمة (الأبيض) تراوح أعمارها بين 17 و19 ربيعاً، في فرصة سانحة لمواصلة استراتيجية تطعيم المنتخب بالدماء الشابة، خصوصاً أن وديتي البحرين تمثّلان محطة إعداد قبل التوجه إلى (وليام جونز) التي نخوض فيها ثماني مباريات في غضون تسعة أيام».

وأوضح: «الغيابات المؤثرة في قائمة المنتخب خصوصاً المصابين، كانت وراء التوجه لمواصلة استراتيجيتنا في منح المواهب فرص الاحتكاك القوية، لتتم دعوة الشقيقين سالم وعزيز أحمد، بجانب سيف الراشدي من نادي الوصل، وعبدالرحمن السويدي وخلف البلوشي من النصر، للانضمام إلى قائمة المنتخب في ظهور أول لهم مع (الأبيض) في تجارب البحرين الودية».

وأضاف: «اختتم المنتخب، أول من أمس، تجمعه الداخلي في دبي، الذي استُهِل نهاية الشهر الماضي، لتسجل قائمة المنتخب غيابات غير مبررة، سيتم اتخاذ النسق القانوني بحقها، إضافة إلى غياب لاعبين مؤثرين تقدما بتقارير طبية تؤكد قانونية العذر بعدم المشاركة، وهما قيس عمر الذي سيرافق البعثة إلى البحرين وبطولة وليام جونز، ويخضع لاستكمال مراحل علاجه الطبيعي، وجاسم محمد الذي يغيب جرّاء عمل جراحي».

وشكر بن الحبيب إدارة نادي شباب الأهلي لاستعانة المنتخب بلاعب ارتكاز «فرسان دبي» السنغالي أسان بوي، وقال: «وجود أسان بوي يسهم في تعويض غياب قيس عمر وجاسم محمد، إضافة إلى تخفيف الأحمال البدنية عن لاعبي المنتخب في بطولة وليام جونز، والتي تُعدّ محطة إعداد ختامية لـ(الأبيض) قبل التوجه إلى استحقاق بطولات المنتخبات العربية في تونس التي تقام خلال الفترة من 25 الشهر الجاري إلى الثالث من أغسطس».

واختتم: «تطعيم المنتخب بالدماء الشابة، أسهم مجدداً في خفض معدل أعمار لاعبي المنتخب إلى 24 عاماً، وذلك ضمن استراتيجية إعادة بناء (الأبيض) وتطعيمه بالمواهب التي تذخر بها الأندية، ونتطلع إلى الاستفادة من تجارب البحرين، ومواجهة مدارس مختلفة في بطولة (وليام جونز)، لتحقيق عاملي اكتساب الخبرات، والتجانس بين لاعبي المنتخب، قبل التوجه إلى تونس والمشاركة في بطولة المنتخبات العربية».