الامارات | الجزيرة يتواصل مع المدرب التشيكي تربيشوفسكي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير إعلامية أن نادي الجزيرة تواصل مع المدرب التشيكي، يندريخ تربيشوفسكي، ليتولى تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأوضح الإعلامي في صحيفة «تيم توك»، البريطاني رودي غاليتي، أن نادي الجزيرة أحدث المهتمين بالتعاقد مع تربيشوفسكي، بعدما كان قد أبدى كلّ من برايتون الإنجليزي وبيشكتاش التركي اهتمامه بكسب خدماته.

وأشار إلى أن استفسار «فخر أبوظبي» عن موقف المدرب التشيكي قد يُعيق الخطة طويلة الأمد التي حددها نادي سلافيا براغ تحت قيادة تربيشوفسكي الذي يتولى تدريب الفريق منذ 2018 ويمتد عقده حتى يونيو 2026.

من جهته، صرّح التشيكي يندريخ تربيشوفسكي لصحيفة «دينيك سبورت» مؤكداً أنه لم يتواصل معه أحد، بشأن انتقاله إلى تدريب نادي الجزيرة.

وقال: «عندما يتواصل معي أحد عبر (واتس أب) على سبيل المثال، لا أرد عليه إطلاقاً، وكيل أعمالي هو من يتولى الأمر».

وأضاف: «لا أعلم إذا كان هناك اهتمام من نادي الجزيرة، وبالنسبة لي أنا أحب كرة القدم القوية والسريعة».

من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام مصرية أن نادي الجزيرة تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب إبراهيم عادل من بيراميدز مقابل خمسة ملايين دولار.

ولفتت صحيفة «المصري اليوم» أن لاعب منتخب مصر ضمن اهتمامات «فخر أبوظبي» بطلب من المدرب المغربي الحسين عموتة.

وشددت على أن إبراهيم عادل يميل إلى الاحتراف في أوروبا، بينما في الوقت نفسه هناك مخاوف لدى نادي بيراميدز، من أن يصبح احتراف نجمه الأول مرحلة انتقالية قبل انضمامه إلى الأهلي المصري.

وذكر موقع «أفريكا فوت» أن «بيراميدز تلقى ثلاثة عروض لبيع لاعبه الدولي من لوغانو السويسري والجزيرة الإماراتي ونادٍ فرنسي»، وأضاف: المقابل المادي من الناديين السويسري والفرنسي لم يتجاوز الـ1.5 مليون دولار، بينما يرغب بيراميدز في الحصول على أربعة ملايين دولار على أقل تقدير.