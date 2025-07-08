الامارات | العين يفتح آفاق الاحتراف الخارجي أمام المواهب الإماراتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في خطوة نوعية في مسيرة كرة القدم الإماراتية، أعلن نادي العين موافقته على انتقال اللاعب محمد عوض الله (23 عاماً) إلى صفوف نادي ليخيا غدانسك، المنتمي للدوري البولندي «الممتاز»، لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة، وذلك ضمن رؤية النادي الاستراتيجية لتمكين المواهب الكروية الإماراتية من خلال فتح آفاق الاحتراف الخارجي.

وكان نادي ليخيا غدانسك بدأ متابعة اللاعب محمد عوض الله، منذ منتصف الموسم الماضي، حيث حرص ممثلوه على حضور عدد من مباريات الفريق الأول والرديف، كما شهد المدير الرياضي للنادي البولندي المباراة الودية التي جمعت نادي العين وأستون فيلا الإنجليزي على استاد هزاع بن زايد، لمراقبة أداء اللاعب عن قرب.

وقد أُنجزت تفاصيل الاتفاق النهائي خلال سلسلة من الاجتماعات، التي جمعت ممثلي الناديين مع اللاعب ووكيله في العاصمة الأميركية واشنطن، على هامش مشاركة نادي العين في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتُعدّ هذه الخطوة أول تجربة احتراف خارجي «نظامية» للاعب إماراتي في الدوري البولندي، ما يمنحها بُعداً استثنائياً من حيث القيمة الفنية والمهنية، ولم يتردد نادي العين في الموافقة على العرض البولندي، انطلاقاً من التزامه الراسخ برعاية وتمكين اللاعبين الموهوبين، وتعزيز حضور كرة الإمارات على الساحة الدولية.

ويُعدّ نادي ليخيا غدانسك أحد أبرز أندية دوري المحترفين في بولندا، كما يُعدّ من الأندية الجماهيرية ذات الحضور الكبير، حيث يتسع ملعبه لأكثر من 40 ألف متفرج، وسيتحمّل النادي البولندي وفقاً لبنود الاتفاق، كل الرواتب والمزايا المالية للاعب، إلى جانب العلاوات والحوافز الإضافية، ما يعكس جديّة التعاقد واحترافية الترتيبات.

وفي أول تصريح له بعد توقيع العقد، أعرب اللاعب محمد عوض الله عن خالص امتنانه وتقديره لرئاسة نادي العين، على الرعاية المستمرة لهذا الكيان الشامخ وجميع منتسبيه، كما تقدم بجزيل الشكر للشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، على ما يوليه من اهتمام كبير ودعم مستمر للنادي وكل المنتمين إليه.

وقال في بيان رسمي نشره نادي العين: «أتوجه بالشكر والتقدير لكل أعضاء مجلس الإدارة، والأجهزة الفنية، والطبية، والإدارية، ولزملائي اللاعبين الذين كانوا دائماً سنداً لي، واليوم أبدأ خطوة جديدة في مسيرتي الكروية بالاحتراف في أوروبا عبر بوابة نادي ليخيا غدانسك البولندي، وهو حلم لطالما راودني منذ الطفولة، ولم يكن ليتحقق لولا دعم نادي العين، الكيان الذي أفتخر بالانتماء إليه».

وأكمل: «لا يفوتني أن أتوجه بالشكر من عميق قلبي لأعظم جماهير في الدولة، الجماهير العيناوية، على الدعم والتشجيع، وسأبذل قصارى جهدي لأكون خير سفير لنادي العين وكرة الإمارات في الملاعب الأوروبية».

وفي ختام حديثه، أضاف عوض الله: «أكرر تقديري وامتناني لنادي العين الذي منحني هذه الفرصة الاستثنائية، وكان داعماً رئيساً في كل خطوة، وأسأل الله التوفيق، ولكل من كان جزءاً في هذه الرحلة.. شكراً من القلب».