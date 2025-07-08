الامارات | تشلسي وفلوميننسي.. مواجهة مليئة بالغيابات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي تشلسي الإنجليزي على ملعب ميتلايف في نيويورك اليوم (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات)، مع فلوميننسي البرازيلي الجريء، ضمن نصف نهائي مونديال الأندية بكرة القدم، بحثاً عن مقعد في المباراة النهائية في مواجهة مليئة بالغيابات.

وللمرة الثالثة في المسابقة، يواجه خصماً برازيلياً يسعى إلى تخطيه، والتأهل إلى النهائي لمواجهة الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي على الملعب نفسه، غداً.

ويغيب عن تشيلسي الوافد الجديد ليام ديلاب، والمدافع ليفي كولويل، وعن فلوميننسي نجمه مارتينيلي، مسجل الهدف الأول أمام الهلال السعودي (2-1) في ربع النهائي، والأرجنتيني خوان فرييتيس، وذلك بسبب تراكم الإنذارات.