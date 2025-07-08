الامارات | منتخب الشراع يحرز 6 ميداليات في بطولة المضيق الدولية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز المنتخب الوطني للشراع الحديث ست ميداليات ملونة (أربع ذهبيات، وفضية، وبرونزية) في النسخة الـ21 من بطولة المضيق الدولية في المغرب، التي احتضنها النادي الملكي البحري المغربي، بمشاركة 121 لاعباً ولاعبة من 15 دولة، إضافة إلى تسعة أندية مغربية، وحملت الميداليات الذهبية توقيع عادل خالد ضمن فئة «إلكا 7 ماستر»، وعثمان الحمادي «إلكا 6 عام»، وضحى البشر «إلكا 6 بنات»، ومروى الحمادي «إلكا 4 بنات»، فيما حصد عادل خالد فضية «إلكا 7 عام»، وأحرزت اليازية الحمادي برونزية «إلكا 4 بنات».