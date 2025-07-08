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الامارات | افتتاح متحف كريستيانو رونالدو في هونغ كونغ

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هونغ كونغ - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • الامارات | افتتاح متحف كريستيانو رونالدو في هونغ كونغ 1/2
  • الامارات | افتتاح متحف كريستيانو رونالدو في هونغ كونغ 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اصطف مشجعو كرة القدم في هونغ كونغ لساعات، أمس، لالتقاط صور لكؤوس وقمصان نجم النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في معرض هو الأول من نوعه خارج موطن النجم البرتغالي.

والتقط زوّار افتتاح «متحف سي آر لايف في هونغ كونغ» في مركز تسوق فاخر، صوراً بجوار تماثيل بالحجم الطبيعي لنجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، بما في ذلك تمثال يحتفل في الهواء وآخر يرتدي الزي السعودي التقليدي، وقال توماس فرويس، ممثل مكتب عائلة رونالدو، إن النجم البرتغالي الحائز جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، سيستقبل الجماهير في المتحف «قريباً جداً».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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