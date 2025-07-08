شكرا لقرائتكم خبر عن حسام أشرف لاعب الزمالك ينتقل إلى سموحة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم نادي الزمالك إجراءات إعارة لاعبه الشاب حسام أشرف إلى صفوف فريق سموحة لمدة موسم واحد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة النادي لتوفير فرص مشاركة أكبر للاعبين الشباب واكتسابهم المزيد من الخبرات.

وبالتوازي مع خطوة الإعارة، نجحت إدارة الزمالك في تمديد عقد اللاعب مع القلعة البيضاء حتى نهاية موسم 2028-2029، بدلاً من عقده السابق الذي كان ينتهي في صيف 2027، وذلك لضمان استمرار خدماته لفترة أطول بعد عودته من الإعارة.

ويُعد حسام أشرف من المواهب الواعدة التي تدرجت في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وسبق له التواجد مع الفريق الأول في عدة مناسبات، قبل اتخاذ قرار بخوض تجربة جديدة مع سموحة من أجل المشاركة بشكل أكبر في الدوري الممتاز.

وكانت إدارة الكرة بالزمالك قد حددت مبلغ 7 ملايين جنيه مقابل الموافقة على إعارة اللاعب إلى سموحة مع التنازل عن مستحقاته لدى القلعة البيضاء خلال فترة الإعارة، في الوقت الذي عرضت إدارة سموحة مبلغا قيمته 3.5 مليون جنيه، ثم تم رفعه إلى 4 ملايين، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق حول إتمام الصفقة.