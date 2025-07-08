شكرا لقرائتكم خبر عن 10 تغييرات فنية لأندية الدوري استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أندية الدوري المصري، التي أنهت الموسم الماضي بتوجيه الشكر لمدربيها، على الأجهزة الفنية التي ستقودها خلال الموسم القادم، استعداداً لانطلاق فترة الإعداد، وذلك تمهيداً لموسم قوي بنظام جديد وزيادة في عدد الفرق المتنافسة بالبطولة المحلية.

عقب نهاية الموسم الماضي، أعلنت 10 أندية بالدوري المصري، توجيه الشكر لمدربيها، لتبدأ رحلة البحث عن مدير فني جديد، وجاءت تلك الأندية كالتالي: الأهلي، المصري، الزمالك، الجونة، غزل المحلة، الاتحاد السكندري، مودرن سبورت، الإسماعيلي، حرس الحدود، وزد.

ومؤخراً نجحت تلك الأندية في التعاقد مع مدربين جدد، استعداداً لخوض فترة الإعداد للموسم المقبل 2025-2026، وكان الأهلي أول الفرق التي عينت مدرباً جديداً لخوض كأس العالم للأندية، وهو الإسباني ريبيرو خلفاً لعماد النحاس الذي تولى مهمة قيادة الفريق الأحمر نهاية الموسم الماضي بشكل مؤقت.

وجاءت الأجهزة الفنية التي تم توجيه الشكر إليها كالتالي: محمد عودة مدرب غزل المحلة، استقالة مجدي عبد العاطي من الاتحاد السكندري، عماد النحاس مدرب الأهلي، علاء عبد العال المدير الفني للجونة، أيمن الرمادي المدير الفني للزمالك، تامر مصطفى مدرب الإسماعيلي، الجزائري عبد الحق بن شيخة، ميمي عبد الرازق مدرب المصري.

وجاءت اختيارات تلك الأندية الثمانية للمدربين الجدد كالتالي:

1- الأهلي:

- وجه الشكر لعماد النحاس

2- الزمالك:

- وجه الشكر لأيمن الرمادي

- عين البلجيكي يانيك فيريرا

3- المصري:

- وجه الشكر لميمي عبد الرازق

- عين التونسي نبيل الكوكي

4- مودرن سبورت:

- وجه الشكر للجزائري عبد الحق بن شيخة

- عين مجدي عبد العاطي

5- الإسماعيلي:

- وجه الشكر لتامر مصطفى

- عين الجزائري ميلود حمدي

6- الاتحاد السكندري:

- استقالة مجدي عبد العاطي

- عين أحمد سامي

7- الجونة:

- وجه الشكر لعلاء عبد العال

- عين مصطفى بيبو

8- غزل المحلة:

- وجه الشكر لمحمد عودة

- عين علاء عبد العال