شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة فى الزمالك مع لاعبى العقود المنتهية فى صفوف اليد والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة مرتقبة مع الثنائى عمر الوكيل "بكار" و أكرم يسرى ثنائى كرة اليد المنتهية عقودهم من أجل حسم موقف التجديد لترتيب الفريق قبل الموسم الجديد المنتظر انطلاقه سبتمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يعلن الزمالك عن صفقة يد جديدة للاعب من مواليد 2008 فى خطوة لدعم الفريق بعناصر الشباب خلال المرحلة المقبلة .

تمكن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، من التعاقد مع بيجاد مروان، لاعب سبورتنج، لتدعيم صفوف فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

سبورتنج حصل على مقابل مبلغ مالي كبير من الصفقة، بالإضافة إلى انتقال يوسف عزو لاعب الزمالك إلى سبورتنج.

وتواجد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، حسن يسري، رئيس جهاز كرة اليد، داخل نادي سبورتنج خلال الساعات الماضية، حيث أنهيا المفاوضات مع إدارة النادي، وحصلا على الاستغناء الرسمي الخاص باللاعب، قبل أن يوقع على عقود انضمامه إلى الزمالك.

يأتي هذا التعاقد ضمن خطة إدارة القلعة البيضاء لدعم الفريق بعناصر قوية ومميزة، استعدادًا للمنافسة على جميع البطولات والألقاب في الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن لاعب الدئرة بيجاد مروان سبق له تمثيل الزمالك خلال منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية والبطولة الإفريقية الأخيرة، وقدم خلالها مستويات مميزة لاقت إشادة كبيرة.