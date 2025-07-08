شكرا لقرائتكم خبر عن الجولف يشارك فى معسكر التطوير والأداء العالى بجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك مدربة الجولف نائلة العطار، ولاعب المنتخب الوطنى على الدين سلامة، فى معسكر التطوير والأداء العالى، فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا حتى يوم 12 يوليو الجارى.

وينظم المعسكر سنويا للاعبين الصاعدين المميزين فى القارة السمراء بهدف تطوير مستوى الأداء فى رياضة الجولف داخل أفريقيا وصناعة وتقديم أبطال واعدين للقارة السمراء.

ويشهد المعسكر هذا العام تنفيذ برنامج من الجلسات المكثفة لتطوير أداء المدربين وفقا لبرنامج الأداء العالى للاعبين واللاعبات.

وتعد نائلة العطار هى السيدة المصرية والعربية الوحيدة التى تعمل فى مجال تدريب الجولف بخلاف كونها بطلة أفريقيا ولاعبة المنتخب الوطنى للسيدات سابقا، وحققت العديد والعديد من البطولات، سواء على مستوى الهواة أو المحترفين بجانب دراستها للجولف، وحصولها على شهادات السيدات المحترفات وشهادة المحترفين فى إدارة ملاعب الجولف.

كما تألقت نائلة فى ملاعب الجولف كلاعبة متميزة، ثم إدارية ناجحة حققت أيضا تفوقا ملحوظا فى قطاع الناشئين بالمساهمة فى تقديم جيل متميز من اللاعبين الناشئين الواعدين بنادى جولف اليجريا الذى قدم فى الفترة الأخيرة العديد من اللاعبين الواعدين، منهم على الدين سلامة وعبد الرحمن الدفراوى وسليم طاهر وأديب شبانة وعمر هانى، وجميعهم ارتدوا قميص المنتخب الوطنى للناشئين، وهناك آخرون قادمون فى الطريق فى ظل وجود قطاع ناشئين قوى للجولف بات الأكثر تقديما للاعبين فى المراحل العمرية المختلفة وتحت مظلة برنامج طموح يدعمه مجلس إدارة اتحاد الجولف وأندية الجولف وأولياء الأمور يستهدف تحقيق تطور هائل خلال المرحلة المقبلة.