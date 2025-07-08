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الامارات | «قفازات تصنع المجد» في مونديال الأندية.. كورتوا «الأخطبوط» وبونو «المدهش»

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سيد مصطفى - دبي 0 تبليغ

  • الامارات | «قفازات تصنع المجد» في مونديال الأندية.. كورتوا «الأخطبوط» وبونو «المدهش» 1/3
  • الامارات | «قفازات تصنع المجد» في مونديال الأندية.. كورتوا «الأخطبوط» وبونو «المدهش» 2/3
  • الامارات | «قفازات تصنع المجد» في مونديال الأندية.. كورتوا «الأخطبوط» وبونو «المدهش» 3/3

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في نسخة موسعة ومليئة بالمفاجآت من كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة، كانت لحراس المرمى الكلمة الفصل، بعدما سرقوا الأضواء، وقلَبوا موازين الترشيحات، مؤكدين أن المجد لا يُصنع فقط بأقدام المهاجمين، بل يُخطُّ بتصديات ملحمية بين القائمَين.

من المغربي ياسين بونو، إلى البلجيكي تيبو كورتوا، مروراً بالإيطالي جيانلويجي دوناروما، والأرجنتيني أوسكار أوستاري، والبرازيلي فابيو، ارتسمت ملامح الإثارة بفضل حضور ذهني استثنائي ولحظات حاسمة غيّرت مصير المباريات.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز الحراس الذين لمعوا في سماء البطولة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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