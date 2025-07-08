شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى لمنتخب مصر تحت 16 سنة يختبر 36 محترفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الجهاز الفنى للمنتخب الوطني تحت 16 سنة البحث عن أفضل العناصر لتمثيل مصر فى تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للناشئين المقرر إقامتها العام المقبل.

و ضم الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف 36 لاعبا ، من اللاعبين المحترفين و المقيمين خارج مصر ، للمعسكر المفتوح الذى بدأ أمس ويستمر حتى الخميس المقبل بمركز المنتخبات الوطنية، وذلك ضمن الاستعدادات لتصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، والمؤهلة بدورها إلى نهائيات كأس العالم للناشئين العام المقبل.

تم اختيار اللاعبين من عدد من الأندية الأوروبية والعربية والأمريكية، استثماراً للمواهب المصرية في الخارج.

ويهدف الجهاز الفني من خلال المعسكر إلى تقييم المستوى الفني والبدني للعناصر المحترفة واختيار الأفضل منها مستقبلاً.