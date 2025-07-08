شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مران الإسماعيلى الأول تحت قيادة الجزائرى ميلود حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد الجزائرى ميلود حمدى المدير الفنى الجديد لفريق الإسماعيلى، التدريب الأول له مع الدراويش ليبدأ بشكل رسمى مهمته مع الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وطلب الجزائرى ميلود حمدى إقامة معسكر إعدادى فى الأسبوع المقبل خارج مدينة الإسماعيلية من أجل إعداد الفريق بشكل قوى للموسم الجديد.

وقال ميلود حمدى، فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفى لتقديمه: شكرا للاستقبال، ومبسوط جدا بالتواجد هنا، وعارف إن المهمة صعبة، ومستعد لإضافة شيء جديد في كريري التدريبي، وسعيد جدا بكل الناس وبالحفاوة.

وأضاف مدرب الإسماعيلى الجديد: "الجمهور هو أهم عوامل كرة القدم، وجماهير الإسماعيلي بيحب ناديه جدا وهو دمهم أصفر وأزرق، وأطالبهم بدعم النادي في كل النتائج، سواء في الفوز أو في الخسارة، لأنه بوجود الجمهور يكون كل شيء ممكنا، وأوعد الجماهير ببذل أقصى جهد أنا والجهاز الفني من أجل تقديم شيء مميز وأفضل نتائج ممكن".

واجتمع الجزائرى ميلود حمدى المدير الفنى الجديد لفريق الإسماعيلى، مع المهندس نصر أبو الحسن لتوقيع العقود لتدريب الفريق فى الموسم المقبل وبدء مهمته بشكل رسمى مع الدراويش.

ووصل الجزائرى ميلود حمدى القاهرة اليوم قادما من فرنسا، بينما وصل أعضاء الجهاز المعاون أيضا وسيعقد اجتماعا مع جهازه ثم اجتماعا مع اللاعبين قبل بداية رحلته مع الفريق.

ونجح نادى الإسماعيلى فى التعاقد مع المدرب الفرنسى ذي الأصول الجزائرية ميلود حمدى، لتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى خلال الموسم الجديد خلفا للراحل تامر مصطفى.

ويضم الجهاز الفنى الجديد للفريق كلا من: ميلود حمدى مديرا فنيا، حمادى صغير مدربا بلجيكى الجنسية، عبدالله الشحات مدربا مساعدا، مروان سليمانى مخططا للأحمال - تونسى الجنسية، سيد السويركى مدريا لحراس المرمى.