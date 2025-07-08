شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يعلن اعتزاله التدريب بعد قيادة 476 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طلعت يوسف المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري اعتزاله التدريب، مؤكدًا أنه اكتفى بالسنوات الطويلة التي عمل بها بمجال التدريب، وقرر الاكتفاء بمسيرته التي استمرت سنوات طويلة.

وأوضح طلعت يوسف، فى تصريحاته عبر برنامج فوتبول 360 الذي يقدمه الإعلامي محمد المحمودي عبر قناة أون سبورت 1، أنه حقق رقما مميزا كونه أكثر مدير فني أدار مباريات بالدوري المصري الممتاز بمعدل 476 مباراة مع فرق مختلفة.

وتولى طلعت يوسف تدريب معظم فرق الدوري الممتاز، وخاض تجارب خارجية وعمل مع أندية الاتحاد السكندري والكروم وبلدية المحلة وطلائع الجيش واتحاد الشرطة والمصري وتليفونات بني سويف وأهلي طرابلس الليبي والجيش السوري وبتروجت وسموحة ومصر للمقاصة والإسماعيلي والجونة وإنبي ومودرن سبورت.