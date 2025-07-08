اخبار الرياضه

7 أخبار لا تفوتك اليوم الإثنين 7 - 7 - 2025

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القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية اليوم، الإثنين، الموافق 7 - 7 - 2025 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها، فاركو يؤكد رحيل ياسين مرعى.. والأهلى يعلن عن الصفقة خلال ساعات، والزمالك يرسل عقود شيكو بانزا لنادي استريا أمادورا البرتغالي للتوقيع النهائي.

 

الأهلى يجهز مكافأة بالدوري والمشاركة فى المونديال لـ "يحيى عطية الله"

يجهز مسئولو النادى الأهلى فى الوقت الحالي، المستحقات المادية للمغربى يحيى عطية الله، لاعب الفريق الذى انتهت رحلته بالقميص الأحمر، من أجل الحصول عليها بشكل كامل وتوقيع مخالصة مادية بين الطرفين.

الأهلى يجهز مكافأة بالدوري والمشاركة فى المونديال لـ

 

الأهلي يرهن إعلان صفقة أسد الحملاوي برحيل وسام أبو علي

يضع مسئولو النادي الأهلي اللمسات النهائية على صفقة التعاقد مع الفلسطيني أسد الحملاوي مهاجم شلوسك البولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم الجديد، في ظل رغبة الإدارة في التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد لتعويض الرحيل المحتمل لمواطنه وسام أبو علي إلى أحد الأندية الخارجية المهتمة بالتعاقد معه.

الأهلي يرهن إعلان صفقة أسد الحملاوي برحيل وسام أبو علي

 

فاركو يؤكد رحيل ياسين مرعى.. والأهلى يعلن عن الصفقة خلال ساعات

أعلن نادى فاركو رحيل ياسين مرعي مدافع الفريق، بعدما حصل الأهلى على الاستغناء الخاص به، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وكتبت الصفحة الرسمية لفاركو: "شكرًا ياسين مرعى بالتوفيق فى المرحلة القادمة".

فاركو يؤكد رحيل ياسين مرعى.. والأهلى يعلن عن الصفقة خلال ساعات

 

الزمالك يرسل عقود شيكو بانزا لنادي استريا أمادورا البرتغالي للتوقيع النهائي

أرسل مسئولو نادي الزمالك العقود إلي نادي استريا أمادورا البرتغالي لاتمام صفقة انتقال الانجولي شيكو بانزا صاحب الـ 26 عاما.

الزمالك يرسل عقود شيكو بانزا لنادي استريا أمادورا البرتغالي للتوقيع النهائي

 

البنك الأهلى يطلب ضم مصطفى شلبى مقابل 35 مليون جنيه

تلقى نادى الزمالك عرضًا من البنك الأهلى لضم مصطفى شلبي جناح الفريق الكروى الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فى صفقة منفصلة عن أحمد ربيع لاعب البنك.

البنك الأهلى يطلب ضم مصطفى شلبى مقابل 35 مليون جنيه

 

الزمالك يحصل على 15% من قيمة صفقة انتقال ياسين مرعى من فاركو للأهلى

يحصل نادي الزمالك على نسبة 15% من قيمة صفقة انتقال المدافع ياسين مرعى من نادي فاركو إلى الأهلي، وذلك وفقًا للبند الموجود في عقد بيع اللاعب السابق من الزمالك إلى فاركو.

الزمالك يحصل على 15% من قيمة صفقة انتقال ياسين مرعى من فاركو للأهلى

 

تعرّف على سبب تأخّر وصول آدم كايد بعد التوقيع الإلكترونى للزمالك

تأخر وصول الفلسطيني آدم كايد لاعب بريدا الهولندي، فى الوصول إلى القاهرة من أجل الخضوع للكشف الطبى، واتمام التعاقد مع الزمالك، بعدما وقع اللاعب مع القلعة البيضاء إلكترونيًا.

تعرّف على سبب تأخّر وصول آدم كايد بعد التوقيع الإلكترونى للزمالك

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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