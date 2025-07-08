شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الإثنين 7 - 7 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الإثنين، الموافق 7 - 7 - 2025 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها، فاركو يؤكد رحيل ياسين مرعى.. والأهلى يعلن عن الصفقة خلال ساعات، والزمالك يرسل عقود شيكو بانزا لنادي استريا أمادورا البرتغالي للتوقيع النهائي.

الأهلى يجهز مكافأة بالدوري والمشاركة فى المونديال لـ "يحيى عطية الله"

يجهز مسئولو النادى الأهلى فى الوقت الحالي، المستحقات المادية للمغربى يحيى عطية الله، لاعب الفريق الذى انتهت رحلته بالقميص الأحمر، من أجل الحصول عليها بشكل كامل وتوقيع مخالصة مادية بين الطرفين.

الأهلي يرهن إعلان صفقة أسد الحملاوي برحيل وسام أبو علي

يضع مسئولو النادي الأهلي اللمسات النهائية على صفقة التعاقد مع الفلسطيني أسد الحملاوي مهاجم شلوسك البولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم الجديد، في ظل رغبة الإدارة في التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد لتعويض الرحيل المحتمل لمواطنه وسام أبو علي إلى أحد الأندية الخارجية المهتمة بالتعاقد معه.

فاركو يؤكد رحيل ياسين مرعى.. والأهلى يعلن عن الصفقة خلال ساعات

أعلن نادى فاركو رحيل ياسين مرعي مدافع الفريق، بعدما حصل الأهلى على الاستغناء الخاص به، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وكتبت الصفحة الرسمية لفاركو: "شكرًا ياسين مرعى بالتوفيق فى المرحلة القادمة".

الزمالك يرسل عقود شيكو بانزا لنادي استريا أمادورا البرتغالي للتوقيع النهائي

أرسل مسئولو نادي الزمالك العقود إلي نادي استريا أمادورا البرتغالي لاتمام صفقة انتقال الانجولي شيكو بانزا صاحب الـ 26 عاما.

البنك الأهلى يطلب ضم مصطفى شلبى مقابل 35 مليون جنيه

تلقى نادى الزمالك عرضًا من البنك الأهلى لضم مصطفى شلبي جناح الفريق الكروى الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فى صفقة منفصلة عن أحمد ربيع لاعب البنك.

الزمالك يحصل على 15% من قيمة صفقة انتقال ياسين مرعى من فاركو للأهلى

يحصل نادي الزمالك على نسبة 15% من قيمة صفقة انتقال المدافع ياسين مرعى من نادي فاركو إلى الأهلي، وذلك وفقًا للبند الموجود في عقد بيع اللاعب السابق من الزمالك إلى فاركو.

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