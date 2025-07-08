شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطنى تحت 17 عاما يواصل تدريباته بحضور مصطفى عزام وعلاء نبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص الدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد، على حضور مران المنتخب الوطني تحت 17 عاما، في إطار الاستعدادات لمنافسات كأس العالم التي تستضيفها قطر في النسخة المقبلة.



وخاض لاعبو المنتخب الوطني تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكاس، مرانا قويا استمر حوالى ساعتين شهد التركيز على بعض الجمل الفنية والتكتيكية.



ويخوض المنتخب الوطني تدريباته على فترتين صباحا ومساء، من أجل رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين.