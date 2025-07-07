أن بي ايه: هاليبورتون يغيب عن الموسم المقبل لجراحة في وتر أخيل

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : سيغيب تايريز هاليبورتون صانع ألعاب إنديانا بايسرز عن منافسات الموسم المقبل لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي آيه) بعد خضوعه لجراحة اثر اصابته بتمزق في وتر أخيل الأيمن خلال سلسلة النهائي الموسم المنصرم، وفقا لما أعلن الإثنين كيفن بريتشارد المدير العام لوصيف البطل.

وأوضح بريتشارد خلال مؤتمر صحافي "لا شك لديّ في أنه سيعود أقوى. سارت العملية الجراحية على ما يرام (...) ومع ذلك، لن يلعب الموسم المقبل. لا نريد المخاطرة. ستتاح للاعبين الآخرين فرصة التطور".

تبددت أحلام هاليبورتون الذي قاد فريق بايسرز إلى نهائي الدوري في الموسم الماضي، بالفوز باللقب عندما سقط أرضا في بداية المباراة السابعة في 22 حزيران/يونيو أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر، متأثرا بتمزق في وتر أخيل الأيمن.

وكان هاليبورتون الذي سجل عدة تسديدات حاسمة خلال مسيرة بايسرز الرائعة في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف"، قد عانى من إصابة عضلية في ربلة ساقه اليمنى في المباراة الخامسة، لكنه أصر على مواصلة السلسلة، حتى مع خطر تفاقم الإصابة.

وبات ابن الـ 25 عاما ثالث لاعب يقع ضحية تمزق وتر أخيل خلال "بلاي اوف" الموسم المنصرم بعد داميان ليلارد (ميلووكي باكس) وجايسون تايتوم (بوسطن سلتيكس).

تُلقي هذه الإصابة بظلالها على مسيرته، على الرغم من أن العديد من اللاعبين تمكنوا من العودة إلى قمة اللعبة بعد فترة تأهيل مكثفة.