شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يضع الرتوش الأخيرة على صفقة تبادلية مع سيراميكا.. بيع مغربى وضم 3 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

أتم مسئولو نادي الاتحاد السكندري وضع الرتوش الأخيرة على إبرام صفقة تبادلية مع نادي سيراميكا، بموجبها يتخلى عن لاعبه محمد مغربي مقابل ضم 3 لاعبين جدد من سيراميكا، وهم صمويل أمادي ونور علاء وجاستن آرثر.

ومن المقرر أن ينضم محمد مغربي إلى سيراميكا على سبيل البيع النهائي، مع ضم 3 لاعبين من سيراميكا أحدهم على سبيل البيع النهائي والثنائي الآخرين على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأنهى مسئولو نادي الاتحاد السكندري إتمام إجراءات التعاقد مع محمود عجيب مهاجم ديروط على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء مقابل مبلغ مالي محدد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف زعيم الثغر في الموسم الجديد.

وكان الخليج 365 قد أكد أن عجيب ذهب إلى معسكر الاتحاد ببرج العرب أمس الأحد، لإنهاء إجراءات الانضمام إلى صفوف زعيم الثغر، بعد عقد جلسة مع أحمد سامي المدير الفني ومسئولي سيد البلد، وأتموا خلالها إجراءات ضم اللاعب على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء مقابل دفع مالي معين.