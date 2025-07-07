شكرا لقرائتكم خبر عن ختام معسكر الحكام المرشحين للحصول على رخصة VAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختُتم اليوم الإثنين بفندق المنتخبات الوطنية معسكر الحكام المرشحين للحصول على رخصة تقنية VAR والذى استمر لمدة 6 أيام بمشاركة 40 حكماً (20 ساحة و20 مساعداً).

وركزت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم خلال المعسكر على رفع الكفاءة الفنية للحكام والمساعدين عن طريق المحاضرات النظرية اليومية، وتم تقسيم الحكام إلى ثلاثة مجموعات على مدار أيام المعسكر للتأكيد على بروتوكول تقنية الفيديو المساعد، وحالات التدخل بواسطتها، وحد التدخل من حكام التقنية أثناء إدارة المباريات، وذلك وفقا للبرنامج الذى أعده اوسكار رويز رئيس اللجنة الذى يتابع المعسكر يوميا.

وشهد المعسكر أيضا محاكاة لتدريب حكام تقنية الفيديو على اتخاذ القرارات خلال سيناريوهات مختلفة تحاكي مواقف اللعب الواقعية بهدف تحسين قدرات الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة والسريعة، وتقليل الأخطاء التحكيمية، وتعزيز الثقة بالنفس لديهم.

ومن المقرر انطلاق معسكر آخر للتدريب على الجزء العملي في الملعب وسيارات VAR يوم 21 من الشهر الجاري، بحضور أوسكار رويز ومندوب من المجلس التشريعي الدولى لكرة القدم Ifab.