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حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 7 - 7 - 2025

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الإثنين، الموافق 7 - 7 - 2025 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها: فاركو يؤكد رحيل ياسين مرعى.. والأهلى يعلن عن الصفقة خلال ساعات، والزمالك يرسل عقود شيكو بانزا لنادي استريا أمادورا البرتغالي للتوقيع النهائي.

 

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فاركو يؤكد رحيل ياسين مرعى.. والأهلى يعلن عن الصفقة خلال ساعات

فاركو يؤكد رحيل ياسين مرعى.. والأهلى يعلن عن الصفقة خلال ساعات

 

الزمالك يرسل عقود شيكو بانزا لنادي استريا أمادورا البرتغالي للتوقيع النهائي

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