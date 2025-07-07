شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يضم أحمد شوشة لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى غزل المحلة التعاقد مع أحمد شوشة مدافع فريق الجونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل.

ووقع أحمد شوشة على عقود الانضمام إلى غزل المحلة لمدة 3 سنوات قادمة.

على جانب آخر، فشل مسئولو غزل المحلة فى تجديد إعارة أحمد فوزى لاعب خط وسط بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية عقب تألقه مع الفلاحين الموسم الماضى.

وخاض أحمد فوزى صاحب الـ23 عاما 20 مباراة الموسم الماضى مع فريق غزل المحلة، وتمكن من تسجيل هدفين فقط.

وفى نفس السياق يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، بقيادة علاء عبد العال، معسكرًا مغلقًا في القاهرة بداية من يوم الثلاثاء المقبل، ضمن التحضيرات للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يتخلل المعسكر عدد من المباريات الودية التي سيُعلن عنها لاحقًا، بهدف تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل انطلاق المنافسات الرسمية.