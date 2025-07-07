شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على سبب تأخّر وصول آدم كايد بعد التوقيع الإلكترونى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأخر وصول الفلسطيني آدم كايد لاعب بريدا الهولندي، فى الوصول إلى القاهرة من أجل الخضوع للكشف الطبى، واتمام التعاقد مع الزمالك، بعدما وقع اللاعب مع القلعة البيضاء إلكترونيًا.

وكشف مصدر، أن آدم كايد أنهى الأوراق الخاصة بالحضور إلى مصر، إلا أنه ينتظر إرسال الزمالك تذاكر الطيران، وتحويل الدفعة الأولى المتفق عليها، بالإضافة إلى إبلاغ وكيله بتفاصيل الإقامة فى مصر.

وتابع المصدر أن هذه الأمور غير مقلقة وتنتهى فى ساعات قليلة، مشيرًا إلى أن اللاعب وقع للزمالك، وهذه التفاصيل البسيطة التى تعطل الإجراءات.

وكان الزمالك قد اتفق مع آدم كايد على الحصول على 300 ألف دولار فى الموسم الأول، ويزيد 50 ألف دولار فى كل موسم إضافى.

وقال موقع expressen السويدى فى تقرير له: "اللاعب الفلسطينى المولود فى السويد سيصل القاهرة الأسبوع المقبل من أجل الخضوع للفحص الطبي في الزمالك".

ويتواجد كايد مع بريدا منذ 2023 بعد الانضمام قادما من هيلسينبورجس السويدي، وخلال الموسم الماضي شارك صاحب الـ 23 عاما مع بيردا في 17 مباراة وتمكن من تسجيل هدفا، وسبق لكايد المشاركة في 4 مباريات بقميص منتخب فلسطين وصنع ثلاثة أهداف خلالها.