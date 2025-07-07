شكرا لقرائتكم خبر عن يانيك فيريرا يركّز على الجوانب البدنية لرفع معدلات لياقة لاعبي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه مساء اليوم الاثنين على ستاد الكلية الحربية، في إطار فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأدى اللاعبون المران تحت قيادة البرتغالي يانيك فيريرا المدير الفني، وجهازه المعاون، وتم خلاله التركيز على بعض الجوانب البدنية لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد العودة من فترة الراحة السلبية.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات خلال المران، لخوض تدريبات الركض حول الملعب، بجانب فقرة تدريبات بدنية بالكرة، في إطار برنامج الإعداد الموضوع للاعبين.

وفي نفس الوقت خاض الثلاثي محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي حراس مرمى الفريق تدريبات خاصة تحت إشراف چوجوسلاف لازيتش مدرب حراس المرمى.