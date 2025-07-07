الامارات | أليغري يحدد هدف ميلان الأول في الموسم الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر مدرب ميلان الجديد ماسيميليانو أليغري أن الأولوية بالنسبة الى فريقه ستكون العودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وقال أليغري الذي سبق له الاشراف على الفريق اللومباردي من 2010 الى 2014، الإثنين في أول مؤتمر صحافي بعد تعيينه "الهدف الأول هو العودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا لما تمثله هذه البطولة بالنسبة ناد من الطراز العالمي مثل ميلان".

وتابع: "نستطيع تحقيق هذا الهدف فقط من خلال العمل الشاق والتصميم اليومي بدءا مني أنا شخصياً".

واعتبر اليغري أن ميلان الذي حقق موسما مخيبا بحلوله ثامنا "ليس في حاجة الى ثورة"، وقال في هذا الصدد: "كل ما في الأمر ان نعمل بنظام وبمسؤولية".

وتابع "كما قلت دائما، سنبذل قصارى جهودنا في الأشهر الستة الأولى من الموسم لنكون في أفضل الأحوال في مارس وعندما نبلغ هذه النقطة نرى ما يمكن ان نأمله من الموسم".

واعتبر أليغري أن "7 أو 8 فرق يمكن ان تتنافس على لقب الدوري المحلي الموسم المقبل، لدي 25 لاعبا وانا سعيد بذلك، لدينا مجموعة جديدة، المهم الان العمل بجدية لكي نصل لأفضل مستوى لنا في 17 أغسطس موعد أول مباراة له في الدوري في مسابقة كأس إيطاليا.