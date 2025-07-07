طواف فرنسا: انسحاب البلجيكي فيليبسن بعد سقطة قوية

الرياص - اسماء السيد - دانكرك (فرنسا) : انسحب الدراج البلجيكي ياسبر فيليبسن صاحب القميص الأخضر والفائز بالمرحلة الاولى، من طواف فرنسا للدراجات الهوائية الاثنين بعد حادث تصادم عنيف خلال المرحلة الثالثة بين فالنسيان ودونكيرك.

قبل 60 كيلومترا من نهاية المرحلة، ارتطم دراج فريق ألبيسين بالأرض بقوة بعدما احتك به الفرنسي برايان كوكار الذي كان قد فقد توازنه على يد البلجيكي لورينز ريكس.

تم نقل فيليبسن (27 عاما)، وهو أول من ارتدى القميص الأصفر الذي يمنح لمتصدر الترتيب العام في النسخة الحالية من طواف فرنسا، في سيارة اسعاف بعدما تلقى العلاج من قبل الطواقم الطبية وبدا واضحا تمزق الجزء العلوي من قميصه بالكامل وتعرضه لخدوش في كتفيه.

لم تصدر على الفور أي معلومات بشأن الحالة الصحية للدراج البلجيكي.

تُمثل هذه الحادثة ضربة موجعة لفريق ألبيسين الذي يهيمن على بداية الطواف في نسخته الـ 112، حيث فاز فيليبسن بالقميص الأصفر في المرحلة الأولى، وتلاه زميله الهولندي ماتيو فان دير بويل الأحد بتسجيله أسرع توقيت في المرحلة الثانية في بولونييه سور مير، ليضمن بدوره ارتداء القميص الأصفر.

حقق فيليبسن 10 انتصارات في طواف فرنسا، وهو ثاني أعلى رقم يحققه دراج يشارك في هذه النسخة بعد السلوفيني تادي بوغاتشار حامل اللقب صاحب 17 فوزا.