شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يقدم مدربه الجديد الجزائرى ميلود حمدى وجهازه الفنى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

عقد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، مؤتمرا صحفيا لتقديم مدرب الإسماعيلى الجديد الجزائرى ميلود حمدى وجهازه المعاون استعدادا للموسم الجديد.

وتواجد أعضاء مجلس إدارة الإسماعيلى بجانب نصر أبو الحسن للترحيب بالمدرب والجهاز المعاون الذى يضم كلا من حمادى صغير مدربا بلجيكى الجنسية، عبد الله الشحات مدربا مساعدا، مروان سليمانى مخططا للأحمال - تونسى الجنسية، سيد السويركى مدريا لحراس المرمى.

آخر تجارب الجزائرى ميلود حمدى كانت مع يانج أفريكانز التنزانى وسبق له تدريب: اتحاد العاصمة الجزائرى، نهضة بركان المغربى، السالمية الكويتى، سانت موريس الفرنسى، شبيبة قسنطينة، شبيبة القبائل، الخالدية البحرينى.

كما حصل على الدورى التنزانى 2025، كأس تنزانيا 2025، الدورى الجزائرى 2016، الدورى الفرنسى الدرجة الثانية 2012.



الجهاز الفنى الجديد للإسماعيلى



عبد الله الشحات



ميلود حماد