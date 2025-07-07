شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام ياسين مرعي مع فاركو في الموسم الماضي قبل الانتقال للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادى فاركو رحيل ياسين مرعي مدافع الفريق، بعدما حصل الأهلى على الاستغناء الخاص به، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وكتبت الصفحة الرسمية لفاركو: "شكرًا ياسين مرعى بالتوفيق فى المرحلة القادمة".

وظهر ياسين مرعي بمستوى طيب مع فاركو في الموسم الماضي، وهو ما دفع الأهلي وأكثر من نادي للاهتمام بالتعاقد معه قبل أن ينجح مسئولي القلعة الحمراء في ضم اللاعب لمدة 5 مواسم قادمة.

وجاءت أرقام ياسين مرعي مع فاركو بالموسم الماضي كالتالي:

لعب: 22 مباراة

سجل: هدفين

صنع: هدف

البطاقات الصفراء: 6 كروت

البطاقات الحمراء: 0 كروت

دقائق اللعب: 1980 دقيقة

ومن المنتظر أن يعلن النادى الأهلى عن الصفقة بشكل رسمى خلال ساعات، بعدما تسلم الأهلي الاستغناء الخاص باللاعب بعد إنهاء إجراءات الصفقة مع النادي البرتقالى.

بدأ الجهاز الإداري للنادى الأهلى إنهاء إجراءات سفر ياسين مرعى الوافد الجديد لمعسكر تونس بعد إنهاء إجراءات ضمه من نادى فاركو.

وتوصل النادي الأهلي إلى اتفاق مع فاركو لضم ياسين مرعي مدافع الفريق لمدة خمسة مواسم مقابل 35 مليون جنيه.

وكان الأهلي تعاقد مع كل من أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد علي بن رمضان، وأحمد رمضان ومحمد شريف ومحمد أحمد "سيحا".

ياسين مرعى صاحب الـ 23 عاما خاض 22 مباراة في الدوري المصري سجل هدفين وصنع هدفا في الموسم المنقضي.